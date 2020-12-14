أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية -
كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"أكلنا الثعلب وشربناه".. ريهام سعيد تعتذر على الهواء عن حلقة "صيد الثعالب" ()

Print
"أكلنا الثعلب وشربناه".. ريهام سعيد تعتذر على الهواء عن حلقة "صيد الثعالب" (فيديو) "أكلنا الثعلب وشربناه".. ريهام سعيد تعتذر على الهواء عن حلقة "صيد الثعالب" ()

مصراوي Masrawy

10:55 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها لم تعد بعد عام للشاشة لإثارة المشكلات، مضيفة أنه ليس في نيتها ذلك.

وأضافت في أول ظهور لها، عقب حلقة صيد الثعالب، من برنامج "صبايا الخير"، المذاع على فضائية "النهار": "في بداية حلقة اليوم أود أن أعتذر للجمهور المصري، وأعتذر لجمعيات الرفق بالحيوان، فغلطتي التي وقعت فيها أنني لم أركز في أن الصيد يسبب مشكلات".

وأوضحت: "أرجو من الجميع أن يقبل اعتذاري، وأوجه الشكر للمجلس الأعلي للإعلام، لأنني استفدت كثيرًا من التحقيق الذي أجراه معي بسبب حلقة صيد الثعالب".

الفيديو..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية