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"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في ومأمونيتها بعد استخدامها

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خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا (COVID-19) اليوم الأحد

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر مستجدات اللقاحات في ، والأوضاع العالمية، والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية، وأبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937، وإحصائيات الحالات، والخدمات الصحية محليًّا.

كما يستعرض الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في السعودية، والآلية التي اعتمدت بها هيئة الغذاء والدواء لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine)، ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

وزارة الصحة هيئة الغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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