وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد

★ ★ ★ ★ ★

مساحتها 250 ألف متر مربع وتضم سينما وفنادق ومنتجعات ومواقع ترفيهية

قام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل بزيارة أمانة محافظة الطائف، والوقوف على تلفريك الطائف والقرية المائية وبيت الطائف (أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة)، واطلع على الخطط التطويرية المستقبلية للمشروع، ومن ثم توجّه لمطل الهدا "جبل لبنان"، الذي يعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة، وقام أيضًا بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد - رحمه الله -، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٥٠ ألف متر مربع، وتحتوي على سينما وفنادق ومنتجعات، والعديد من المواقع الترفيهية.

كما اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية ميدانيًّا على سير العمل بمشروع مبنى أمانة الطائف الجديد، الذي يحتوي على العديد من المرافق الخدمية المطورة، ووقف على معرض الأمانة الذي يعرض المنجزات الحالية والخطط المستقبلية.

عقب ذلك التقى الحقيل بعض منسوبي الأمانة لبحث آليات العمل التطويري في القطاع البلدي.

وزارة الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية الطائف أمانة الطائف الهدا جبل لبنان