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"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا

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بمحاضرات يقدمها دعاة عبر البث المباشر انطلقت اليوم وتستمر لمدة 12 يومًا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الجوف اليوم سلسلة من المحاضرات العلمية تحت شعار (التوحيد والأمن)، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا، يلقيها نخبة من المشايخ، عبر البث المباشر على حساب القناة العلمية بالجوف، يوميًا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة ومنها حصولها على الأولى في مؤشرات ضبط الجرائم المنظمة لمجموعة العشرين، والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف فضيلة الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان بدوره أن هذه المحاضرات تأتي في إطار البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله-.

وبيّن "السليمان" أن المحاضرات تتناول موضوعات متنوعة في التوحيد والأمن وأسباب حفظ الأمن ومقوماته والتنويه بجهود ولاة الأمر - حفظهم الله - وواجب المجتمع تجاه الوطن وحفظ مقدراته، كما نوه بالجهود المتواصلة التي يقدمها الدعاة لتحقيق رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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