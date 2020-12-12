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"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان

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"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان "الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان

مصراوي Masrawy

11:05 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

‏قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم تنفيذ 6 قوافل بيطرية في محافظة أسوان، لتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 5 قرى (المريناب مركز إدفو، الدكة مركز نصر النوبة، الشيخ إبراهيم مركز دراو، منيحة مركز كوم أمبو، بهريف بحري مركز أسوان)، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبتمويل من مشروع ADP.

وأضاف حسن، اليوم السبت، أن القافلة قدمت العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها تأهيل التخلفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها ومكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير السيادية والعلاج الباطني، فضلاً عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشكلات التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين في المحافظة.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه تم فحص وعلاج وتحصين 3 آلاف و477 حيوان منهم 758 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، وعلاج 455 حيوان علاج باطني، وتم تجريع 1108 حيوان ضد الطفيليات وتحصين 298 حيوان، ورش 846 حيوان.

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