​"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصعب اللحظات التي مر بها أثناء توليه منصبه البطريركي بالكنيسة الأرثوذكسية.

ولفت البابا تواضروس الثاني، إلى أن هناك لحظات صعبة كثيرة تمر على الإنسان وتؤثر فيه؛ ولكن يوم الاعتداء على مجموعة من الكنائس معًا في يوم فض ميدان رابعة كان يومًا صعبًا ومسؤولية كبيرة، إذ كيف نحفظ سلام البلد، كما أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت إليها بعض الكنائس والأماكن كان أمرًا صعبًا.

وأضاف البابا، خلال حواره مع قناة "أغابي" القبطية، أن من بين المواقف الصعبة أيضًا موضوع الوباء وانتشاره، واضطرارنا إلى أن نأخذ قرارات لم تُتخذ من قبل؛ لنحافظ على صحة الشعب والكنيسة والبلد، كل هذه قرارات صعبة.

وعن أكثر شيء يؤلمه، قال البابا: "أكثر شيء يؤلمني أن يتكلم أحد كلامًا به هجوم وينشره ولا يعمل حسابًا لردود الفعل؛ سواء هذا الكلام حدث أو لم يحدث، حقيقي أم زائف؛ فأمور الكنيسة لا تعالج بهذه الطريقة مثل بعض الشائعات والاتهامات والأكاذيب التي تنشر"، مضيفًا أن الكنيسة كيان خاص لا تحل مشكلاته بالإعلام؛ الكنيسة كيان خاص قال عليه السيد المسيح (عروستي)، والحديث بهذا الشكل فيه جرح كبير، فهذه اللحظات تكون مؤلمة جدًّا؛ ولكن عندي ثقة كاملة أن الله هو مَن يرتب الأمور، وهو مَن يأخذ الحق.

وعن طريقة التواصل معه، قال: "أنا بابي مفتوح على طول ورقم تليفوني لم يتغير، وأجيب على الرسائل، وفي نهاية كل يوم أخصص نصف ساعة للرد على الرسائل، مشكلات الكنيسة تُحل باللقاء الشخصي، ورغم أن لديَّ جدولًا مزدحمًا؛ ولكنني أخصص وقتًا".