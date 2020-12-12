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الرئيس العراقي لقمة المناخ: نجهز وثيقة المساهمات الوطنية

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الرئيس العراقي لقمة المناخ: نجهز وثيقة المساهمات الوطنية الرئيس العراقي لقمة المناخ: نجهز وثيقة المساهمات الوطنية

مصراوي Masrawy

08:46 م السبت 12 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية.

وقال صالح في كلمة له خلال قمة طموح المناخ العالمي تابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق جراء الحروب والنزاعات المتكررة والتي أدت إلى تعريف البلد، على أنه واحد من أكثر البلدان هشاشة بالتغييرات المناخية، كما أدت إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجيا.

وأضاف صالح، أن البرلمان العراقي قد صوت في 22 سبتمبر 2020 على الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، وأعلن بهذا توجه البلاد إلى الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعية تبنى على التنوع الاقتصادي والمتمثل بدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة للتغييرات المناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، وتدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشار صالح إلى ضرورة دعم الشباب ودور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.

وتابع الرئيس العراقي قائلاً إن العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية، كاستجابة سريعة لهذا الانضمام والتي تعد السياسة العليا لعمل التغييرات المناخية في البلد وتؤسس للاقتصاد الأخضر الساند بين عامي 2020 و2030.

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