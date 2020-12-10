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أخضر الشاطئية يواجه منتخب .. خلال معسكر ينبع

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تحضيراً للبطولة الخليجية في البحرين

أخضر الشاطئية يواجه منتخب مصر.. خلال معسكر ينبع

يفتتح السعودي لكرة القدم الشاطئية مباريات الودية الدولية أمام نظيره المصري في الفترة من 18-23 ديسمبر الجاري، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة ينبع الصناعية والمستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وتأتي الوديات استعداداً لمشاركة "الأخضر" في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي تدريباته، اليوم الخميس، على الملعب الترابي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي عمد إلى تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبد الله طرماح الذي فضل الجهاز الطبي إراحته.

أخضر الشاطئية يواجه منتخب مصر.. خلال معسكر ينبع

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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