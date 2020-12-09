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الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا للجميع في كل مكان

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الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا للجميع في كل مكان الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا للجميع في كل مكان

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا للجميع في كل مكان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إتاحة لقاح كورونا للجميع في كل مكان وخاصة في أفريقيا، وذلك من أجل الصالح الدولي العام.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك في المؤتمر السنوي الرابع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي ركز على جائحة كوفيد-19 والتحديات الماثلة أمام السلم والأمن.
وأشار غوتيريش، إلى تسجيل أكثر من مليونين ومئتي حالة إصابة و53,000 وفاة نتيجة مرض فيروس الكورونا في أفريقيا.
وقال:"هناك أمل حقيقي في أن تساعد اللقاحات، بالإضافة إلى تدابير الصحة العامة الأخرى، في التغلب على الجائحة، مشيراً إلى أن معظم الدول الأفريقية تفتقر إلى التمويل اللازم للاستجابة الكافية للأزمة.
وطالب غوتيريش، باتباع نهج دولي منسق وجريء بشأن التخفيف من عبء الديون في الدول الأفريقية، وإلغاء الديون والزيادة الكبيرة للدعم المالي للدول الأفريقية لتوفير السيولة النقدية الضرورية لتمويل التعافي من الجائحة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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