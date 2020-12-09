أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل -
ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة -
الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية -
القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال -
شرطة الكهرباء: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار في 24 ساعة -
لا تنخدعوا باستقرار الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الأيام الثلاثة المقبلة -
صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية -
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية -
مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤولة روسية: متلقو لقاح كورونا يجب أن يمتنعوا عن الكحول شهرين قبل وبعد التحصين

Print
مسؤولة روسية: متلقو لقاح كورونا يجب أن يمتنعوا عن الكحول شهرين قبل وبعد التحصين مسؤولة روسية: متلقو لقاح كورونا يجب أن يمتنعوا عن الكحول شهرين قبل وبعد التحصين

مصراوي Masrawy

11:29 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

قالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة سلامة المستهلك في روسيا، إن متلقي لقاح سبوتنيك يجب أن يمتنعوا عن الكحول لمدة شهرين تقريبًا قبل وبعد التحصين.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إرشادات بوبوفا تأتي بعد توصيات نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بتجنب الكحول ومثبطات المناعة لمدة 42 يومًا لأن اللقاح يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وأضافت بوبوفا أنه "يجب أن يتوقف تناول الكحول قبل أسبوعين على الأقل من التطعيم" مشيرة إلى أنه يجب على المتلقين بعد ذلك الامتناع عن تناول الكحول لمدة "42 يومًا بعد الحقن الأول.. يتم تشكيل مناعة ويحتاج المرء إلى الاحتراس".

وأردفت قائلة إن الكحول ضغط على الجسم، وناشدت الروس، الذين يعتبرون من أعلى مستهلكي الكحول في العالم على الرغم من أنهم يسجلون انخفاضًا كبيرًا في الاستهلاك منذ عام 2003، إذا أردنا أن نحافظ على صحتنا وأن يكون لدينا استجابة مناعية قوية، فلا نشرب الكحول.

كما نصحت بوبوفا بعدم التدخين قبل التطعيم وبعده لأن دخان التبغ يهيج الرئة ويشوه الاستجابات المناعية.

من جانبه، قال ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز جاماليا للأبحاث الذي تديره الدولة والذي طور اللقاح، إنه بينما لا ينبغي لأحد أن يتعاطى الكحول قبل التطعيم أو بعده.
وبدأت حملة التطعيم الروسية ضد مرض (كوفيد-19) للمتطوعين المعرضين لمخاطر عالية في موسكو في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من أن لقاح سبوتنيك لا يزال يخضع لتجارب سريرية بعد التسجيل من أجل السلامة. ويقول مطوروه إن اللقاح القائم على منصات الفيروسات الغدية فعال بنسبة 95% ضد الفيروس.

ويقدر مسؤولو الصحة أن 100 ألف روسي تلقوا لقاح سبوتنيك، بمن فيهم المشاركون في التجربة وأفراد من الجيش.

ولدى روسيا رابع أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) في العالم حيث يزيد عدد حالات الإصابة بها عن 2.5 مليون وعاشر أعلى حصيلة وفيات بحوالي 44 ألف حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا

شبكة عيون الإخبارية