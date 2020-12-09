أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل -
ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة -
الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية -
القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال -
شرطة الكهرباء: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار في 24 ساعة -
لا تنخدعوا باستقرار الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الأيام الثلاثة المقبلة -
صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية -
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية -
مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المحامين" تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا"

Print
"المحامين" تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا" "المحامين" تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا"

مصراوي Masrawy

11:20 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجاري، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

يذكر أنه كانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن اعتزامها عقد ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام ١٦ و٢٠ و٢٣ ديسمبر الجاري بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال .​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

شبكة عيون الإخبارية