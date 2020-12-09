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لحوم وأسماك فاسدة.. ضبط 1350 قضية تموينية بالمحافظات

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لحوم وأسماك فاسدة.. ضبط 1350 قضية تموينية بالمحافظات لحوم وأسماك فاسدة.. ضبط 1350 قضية تموينية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

11:28 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت شرطة والتجارة الداخلية من ضبط 1350 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة أبرزها : ضبط 5 أطنان (مقطعات لحوم، أسماك مجمدة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ.

وضبطت الحملات 11 طن (سلع غذائية سكر حر ، أرز أبيض)، و6 أطنان أرز أبيض غير صالحين للاستهلاك الآدمي بحوزة صاحبي مخزنين لتجارة السلع الغذائية بكفر الشيخ.

وفي الجيزة تم ضبط طن (مفروم لحوم - مقطعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بحوزة مدير مخزن تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم بالشيخ زايد بالجيزة .
وفي الإسكندرية تم ضبط 9250 كمامة منتج نهائي بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، 30 بكرة أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر)، بحوزة مدير مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنتزه.

وفي القاهرة تم ضبط صاحب مخبز بلدي بمدينة السلام؛ لاستيلائه على مبلغ 575 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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