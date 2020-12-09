118 فارساً وفارسة في انطلاق مهرجان الدرعية غداً

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تنطلق غداً النسخة الثالثة من بطولة الدرعية لقفز الحواجز (فئة 4 نجوم) في مركز الدهامي في الدرعية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 118 فارساً وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم، وتستمر حتى السبت المقبل.

وتشهد البطولة إقامة 12 شوطاً على مدار ثلاثة أيام، وستبدأ المنافسات بشوطين فئة "النجمة الواحدة" يليها شوطان لـ "فئة 4 نجوم".

وسيكون أمام المشاركين في البطولة فرصة جمع نقاط أكثر لإضافتها في رصيدهم للمنافسة على المراكز الأولى المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2021م في السويد.

وتشهد البطولة مشاركة أفضل فرسان العالم والسعوديين، حيث سيكون من ضمن المشاركين الفارس العالمي الألماني لودجير بييربوم الحائز على أربع ميداليات ذهبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية إضافة للقب كأس العالم مرتين، وكأس أوروبا (5 مرات) وتسجيله أعلى رقم تاريخي في تاريخ رياضة قفز الحواجز.

كما يشارك الفرسان العالميون ماركوس إينينق، كيفين ستوت، روجير بوست، دانيل ديسور، جوس فيرلوي مع الفرسان العرب والسعوديين وأبرزهم رمزي الدهامي، عبدالله شربتلي، كمال باحمدان، خالد المبطي، ودلما ملحس.

وأبدى عدد كبير من المشاركين بالبطولة إعجابهم بالتجهيزات سواءً كانت من أرضية المضمار أم من التجيهزات الأخرى المعدة لانطلاق المنافسات بشكل يرفع وتيرة التحدي بين الفرسان لخطف أكبر عدد من النقاط والمراكز الأولى التي ستكون محط أنظار المهتمين برياضة قفز الحواجز على مدار ثلاثة أيام.