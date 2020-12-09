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إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

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إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

مصراوي Masrawy

11:22 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، في تل أبيب، أن إسرائيل ستبدأ حملتها للتطعيم ضد في 27 ديسمبر الجاري، قائلا إنه سيكون أول من يتم تطعيمه.

وناشد رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عامًا، مواطنيه البالغ عددهم 9 ملايين أن يحذوا حذوه. قائلاً: "أنا أطالب أيضًا بتطعيم جميع مواطني إسرائيل".

يمكن إعطاء ما يصل إلى 60 ألف جرعة من اللقاح كل يوم. ومن المقرر أن يحصل الذين يتم تطعيمهم على "جواز سفر أخضر".

ووصلت إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وكان في استقبال الطائرة التي حملت الشحنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو، من مطار بن جوريون: "هذا يوم عيد لإسرائيل"، ولكنه أكد أنه رغم الاقتراب من نهاية الجائحة فإنه لا تزال هناك حاجة للالتزام بالقواعد الاحترازية.

ودعا المواطنين إلى الثقة في اللقاح، وقال: "لديّ ثقة بهذا اللقاح وأتطلع إلى أن يحصل على التصاريح اللازمة خلال الأيام القريبة المقبلة، وأريد أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم. ولهذا الغرض أريد أن أمثل قدوة بالنسبة لهم، حيث أعتزم أن أكون أول مواطن يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل".

ومن المقرر أن تتسلم إسرائيل خلال الفترة المقبلة كميات أخرى من اللقاح.

ووافقت إسرائيل على استيراد ما مجموعه 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، مضيفة أن الدفعة الأولى التي وصلت صغيرة نسبيًا وستستخدم لاختبار الحفاظ عليها في درجات الحرارة المنخفضة.

ويجب تخزين اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية للأدوية وشريكتها الأمريكية فايزر في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، وهو ما يعتبر تحديًا لوجستيًا.

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مصراوي Masrawy

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