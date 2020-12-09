‏بايدن: أطلب من الكونجرس الموافقة على ترشيح أوستن لوزارة الدفاع

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مصراوي Masrawy

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الأربعاء، الكونجرس بالموافقة على ترسيحة للويد اوستن لمنصب وزير الدفاع، وقال إنني أطلب من الكونجرس الموافقة على ترشيح أوستن لمنصب وزير الدفاع.

ينتظر أوستن موافقة الكونجرس الأمريكي على ترشيحه ليصبح أول رجل أسود يتولي منصب وزير الدفاع في أمريكا، كما سيحتاج إلى تنازل من الكونجرس للموافقة على تعينه؛ إذ أنه تقاعد قبل ٤ سنوات فقط، فيما يتطلب القانون الاتحادي الفيدرالي أن يمر على التقاعد 7 سنوات قبل الترشح لهذا المنصب، وقدم الكونجرس هذا التنازل لجيمس ماتيس في 2017 وزير الدفاع السابق في إدارة ترامب، الذي استمر في منصبه حتى ديسمبر 2018.

‏أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو ‎بايدن، مساء اليوم الأربعاء، رسميًا ترشيح القائد العسكري المتقاعد لويد أوستن، لمنصب وزير الدفاع.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي لقديم وترشيح أوستن، مساء اليوم، ‏‎إن لويد أوستن هو الشخص المناسب لوزارة الدفاع، وخاض العديد من الحروب ويمتلك خبرات هائلة.

‏‎وأضاف أن أوستن عمل معي أثناء انسحاب القوات ‎الأمريكية من ‎العراق ويمتلك قدرات تفاوضية متميزة وترشيحه لوزارة الدفاع جاء لمواجهة الظروف الملحة والضرورية.

‏وتابع: "لويد أوستن قادر على بناء شراكات أمنية وعسكرية مع الحلفاء".