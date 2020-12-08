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حصر عددي| تقدم حسن عيد بلجنتي طلعت حرب في إعادة النواب بالسويس

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حصر عددي| تقدم حسن عيد بلجنتي طلعت حرب في إعادة النواب بالسويس حصر عددي| تقدم حسن عيد بلجنتي طلعت حرب في إعادة النواب بالسويس

مصراوي Masrawy

10:59 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنتين الفرعيتين رقم 111و112 بمدرسة طلعت حرب بحي الجناين بالسويس من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين في اللجنتين 1901 وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1816 صوتًا، الباطلة منها 85 صوتًا.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح حسن عيد على 1144 صوتًا، تلاه المرشح جلال مازن بـ 959 صوتًا، والمرشح جمال عبيد بـ 905 صوتًا، والمرشح أحمد مراد بـ 624 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانيةو460 ألفًا 765 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. ​​

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