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واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن بسبب صادرات

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واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن بسبب صادرات كوريا الشمالية واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن بسبب صادرات

مصراوي Masrawy

11:00 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من الشركات والسفن التجارية بدعوى مساعدتها لكوريا الشمالية في بيع إنتاجها من الفحم في انتهاك للقيود الدولية المفروضة على بهدف كبح برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، إنها عاقبت ست مؤسسات بينها شركات ويهي هوجيانج تريد ليمتد الموجودة في الصين وآز أولويز سموث ليمتد وجود سبلينجس ليمتد المسجلة في بريطانيا وسيلفر بريدج شيبنج الموجود مقرها في هونج كونج.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربع سفن تعمل في نقل الفحم الكوري الشمالي، داعية السلطات الصينية إلى تطبيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد والسفن التي تشارك في انتهاك العقوبات بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي إن كوريا الشمالية تواصل الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على صادراتها من الفحم والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تساعد في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لديها، مضيفا إن نظام الحكم الكوري الشمالي يستخدم غالبا العمل القسري ونزلاء معسكرات الاعتقال في قطاع المناجم بما في ذلك مناجم الفحم، ويستغل شعبه من أجل تحقيق التقدم في برامجه غير المشروعة لإنتاج الأسلحة.

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