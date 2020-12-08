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الصحة الإسرائيلية تنفي موافقتها على استخدام لقاح كورونا

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الصحة الإسرائيلية تنفي موافقتها على استخدام لقاح كورونا الصحة الإسرائيلية تنفي موافقتها على استخدام لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:48 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

نفت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ما أعلنه مستشفى إسرائيلي بارز في وقت سابق اليوم أنه حصل على موافقة لبدء استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم مركز سوراسكي الطبي بتل أبيب في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المستشفى حصل على موافقة من المدير العام لوزارة الصحة هيزي ليفي للمضي قدما في استخدام اللقاح، في أعقاب إطلاق بريطانيا حملتها للتطعيم ضد المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "ليست هناك موافقة حتى الآن لبدء استخدام اللقاح في أي مكان وإنها ما زالت تستعد للعملية المعقدة".

وأضافت الوزارة "نأمل أن تصدر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأيام المقبلة"، تماشيا مع التصريحات السابقة للمسؤولين أن إسرائيل ستنتظر الموافقة.

وبعد أن بدأت بريطانيا في استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك" بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر" اليوم الثلاثاء، تطوع المفوض الإسرائيلي السابق لمكافحة فيروس كورونا روني جامزو ليكون أول من يتلقاه في إسرائيل.

وقال جامزو في بيان على حسابات المستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اللقاح آمن للجميع على المستوى الشخصي ولنا كمجتمع على المستوى الوطني".

وأضاف جامزو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز سوراسكي الطبي: "أنا فخور بتلقي هذا العلاج أولاً في إطار التقدم التكنولوجي العالمي".

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مصراوي Masrawy

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