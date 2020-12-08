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حصر عددي| تقدم عبد المنعم شهاب بعد حصر 116 صندوقًا انتخابيًا بمركز طنطا

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حصر عددي| تقدم عبد المنعم شهاب بعد حصر 116 صندوقًا انتخابيًا بمركز طنطا حصر عددي| تقدم عبد المنعم شهاب بعد حصر 116 صندوقًا انتخابيًا بمركز طنطا

مصراوي Masrawy

10:49 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الغربية - مروة شاهين:

أسفرت الحصر العددي لنتائج فرز الأصوات في دائرة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، بعد فرز 116 صندوقًا انتخابيًا، عن تقدم المرشح عبد المنعم شهاب بـ 30948 صوتًا، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

ويليه المرشح سمير جابر عيسي بـ 28943 صوتًا، والمرشح غباشي بدير بـ 25847 صوتًا، والمرشح سمير الخولي بـ 17025 صوتًا، وشريف أنور بـ 13939 صوتًا، وأحمد الهرميل بـ 11934 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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