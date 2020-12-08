حصر عددي| تقدم سامح حبيب في 4 لجان فرعية بغعادة النواب ببسيون وكفر الزيات

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أسفرت نتائج فرز الأصوات في 4 لجان انتخابية بدائرة مركزي بسيون وكفر الزيات، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المرشح سامح فتحي حبيب، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاء المرشح إبراهيم عبدلله الدهرواي في المركز الثاني، ثم اللواء عبد القادر محمد إبراهيم سرور، ومحمد أحمد يوسف فايد.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​