حصر عددي| ضياء داوود يتقدم في 12 لجنة فرعية بإعادة النواب في دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

تواصلت أعمال فرز أصوات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 في دمياط، عقب انتهاء عملية التصوير وغلق اللجان في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات في 12 لجنة انتخابية بالدائرة الأولى في دمياط، عن تقدم المرشح ضياء داوود، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

ويلي داوود في نتائج تلك اللجان بنفس الدائرة مرشح حزب مستقبل وطن أيمن رخا، ويليه ياسر أبوهندية نقيب المحامين في المحافظة، والمطلوب 3 مرشحين فقط من المرشحين الأربعة في جولة الإعادة.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​