حصر عددي| تقدم جلال مازن في 7 لجان بإعادة النواب في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أسفرت نتائج فرز الأصوات في 7 لجان انتخابية بحي الجناين بدائرة السويس اليوم الثلاثاء، عن تقدم المرشح المستقل جلال مازن في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحصل جلال مازن على 1783 صوتًا، يليه المرشح اللواء حسن عيد بـ1653 صوتًا، والمرشح جمال عبيد بـ1477 صوتًا، ثم المرشح أحمد مراد بـ1451 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانيةو460 ألفًا 765 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​