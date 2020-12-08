حصر عددي لنتائج فرز لجنة 200 بالعاشر من رمضان في إعادة النواب بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 200 بمدرسة محمد فريد خميس للتعليم الأساسي بالعاشر من رمضان في الشرقية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

بلغ إجمالي عدد المصوتين 187 وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 161 صوت، الباطلة منها 26.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح سامي نصر الله على 124 صوتًا، تلاه المرشح حمودة محمد حمودة بـ 110 أصوات، والمرشح عبدالله فهمي الرماح بـ 94 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع.

فيما شهدت الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا مخصص للنظام الفردي، بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.