حصر عددي لنتائج لجان "بورفؤاد" بإعادة النواب في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتهى الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في 12 لجنة بمدينة بورفؤاد، ضمن جولة إعادة نتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة بورسعيد.

وأظهرت نتائج لجان مدينة بورفؤاد حصول حسن طارق حسن عمار على 3427 صوتًا، ومحمد سامى عباس راغب عامر على 1969 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألفًا و337 ناخبًا، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألفًا و894 ناخبًا، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخبًا، وقسم الشرق 40 ألفًا و771 ناخبًا، وقسم العرب 55 ألفًا و330 ناخبًا، وقسم الضواحي 85 ألفًا و705 ناخبين.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​