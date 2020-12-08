25 ألف وحدة متاحة.. كيف تحجز شقة في الإسكان المتوسط بعد مد فترة سحب كراسات الشروط؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سحب كراسات شروط الإسكان المتوسط وسداد مقدمات الحجز والحجز الإلكتروني ليوم 21 ديسمبر الجاري.

وينشر مصراوي خطوات الحجز والتقديم في شقق الإسكان المتوسط، والمدن المتاح بها الحجز ونظام السداد.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وتتواجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

ويتم سداد ثمن الوحدة على أكثر من مراحلة، الأولى عبارة عن مقدمة الحجز والأقساط ربع سنوية والتي تصل لـ لـ35% من ثمن الوحدة يتم سدادهم خلال أول 36 شهرا، وقبل الاستلام.

حيث يتم سداد 150 جنيهًا ثمن كراسة الشروط و400 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، بجانب مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

وبعد انتهاء التقديم يتم سداد دفعات ربع سنوية بواقع 12 دفعة، حيث يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

وبهذا يتبقى من ثمن الوحدة الـ100 متر 303 ألف بعد خصم 120 ألف دفعات ربع سنوية و48 ألف مقدم حجز من إجمالي ثمن الوحدة الـ 471 ألف، والشقة الـ110 مترًا يتبقى 326 الف، أما الوحدة 120 متر يتبقى 353 الف.

وبهذا يكون تم سداد 35% من ثمن الشقة ويتبقى كام 65% من ثمن الوحدة يتم إضافة عليهم حجم الفائدة 8% متناقصة على 20 سنة ويكون القسط ثابت، كما يوجد طريقة أخرى لتحديد القسط الشهري، حيث يجرى زيادة 7% سنويا، حيث جهة التمويل هي التي تحدد أي طريقة ستتعامل مع الحاجز، ويكون ذلك وفقا لدخل وسن المتقدم، وكذلك المقدم المدفوع ومدة التمويل.

ووفقا لحساب الفائدة الـ8% بقسط ثابت يكون القسط الشهري للشقة الـ100 متر، 2535 جنيه، والقسط الشهر للشقة الـ110 متر ، 2727 جنيه والقسط الشهري للشقة الـ120 متر، 2953 جنيه، أما إذا كان القسط يتم حسابة بفائدة 7% بزيادة سنوية سيبدا من 1490 جنيه.

طريقة التخصيص:

يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

- في حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

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