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مركز الأميرة عنود ينظِّم ورشة عمل "المراكز المتخصصة في الأوقاف"

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تتناول تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مركز الأميرة عنود ينظِّم ورشة عمل

ينظِّم مركز الأميرة العنود للأوقاف ورشة عمل حوارية بعنوان (المراكز المتخصصة في الأوقاف.. الواقع وفرص التطوير) اليوم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرات مركز الأميرة العنود للأوقاف ضمن برنامج حوار الأوقاف، الذي يهدف إلى إقامة ورش عمل ولقاءات معرفية متخصصة، تجمع الخبراء في مختلف التخصصات لمناقشة قضايا الأوقاف وأولياتها ومنتجاتها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة.

وتتضمن الورشة محاور عدة للنقاش، هي: المسارات الاستراتيجية وأولويات البحث في الأوقاف، وتجارب المراكز الاستشارية في الأوقاف.. التحديات والحلول، ودور المراكز المتخصصة في الأوقاف في تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التدريب في مجال الأوقاف ودورها في التطوير والتمكين، ومقترحات تطويرية للمراكز المتخصصة في الأوقاف في ضوء التجارب العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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