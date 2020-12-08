أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مادورو: الرئيس الكولومبي خطط لاغتيالي خلال الانتخابات البرلمانية

Print
مادورو: الرئيس الكولومبي خطط لاغتيالي خلال الانتخابات البرلمانية مادورو: الرئيس الكولومبي خطط لاغتيالي خلال الانتخابات البرلمانية

مصراوي Masrawy

10:22 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

فنزويلا - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تم تحضير محاولة لاغتياله يوم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده 6 ديسمبر الجاري، متهما رئيس كولومبيا بالوقوف خلف محاولة اغتياله.

وأضاف مادورو، في مؤتمر صحفي أوردته قناة " اليوم" ، اليوم الثلاثاء: "لقد غيرت مركز الاقتراع، لأن المعلومات المتعلقة بالتحضير لاغتيالي جاءت من مصدر موثوق به في المخابرات الكولومبية".

وأضاف: "من المقر الرسمي لرئيس كولومبيا في كاسا دي نارينيو، شارك إيفان دوكي في التخطيط لاغتيالي يوم الانتخابات. هذا صحيح، وتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة".

واتهم الرئيس الفنزويلي مرارًا الولايات المتحدة وكولومبيا بتنظيم محاولات اغتياله، وأكد إحباط عدة محاولات خطط لها في بوجوتا بموافقة واشنطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية