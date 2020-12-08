مادورو: الرئيس الكولومبي خطط لاغتيالي خلال الانتخابات البرلمانية

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فنزويلا - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تم تحضير محاولة لاغتياله يوم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده 6 ديسمبر الجاري، متهما رئيس كولومبيا بالوقوف خلف محاولة اغتياله.

وأضاف مادورو، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "لقد غيرت مركز الاقتراع، لأن المعلومات المتعلقة بالتحضير لاغتيالي جاءت من مصدر موثوق به في المخابرات الكولومبية".

وأضاف: "من المقر الرسمي لرئيس كولومبيا في كاسا دي نارينيو، شارك إيفان دوكي في التخطيط لاغتيالي يوم الانتخابات. هذا صحيح، وتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة".

واتهم الرئيس الفنزويلي مرارًا الولايات المتحدة وكولومبيا بتنظيم محاولات اغتياله، وأكد إحباط عدة محاولات خطط لها في بوجوتا بموافقة واشنطن.