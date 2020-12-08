اليمن يرحب بفرض واشنطن عقوبات على الإيراني حسن إيرلو

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مصراوي Masrawy

اليمن - (أ ش أ)

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، والذي تم تهريبه وتسميته كسفير إيراني لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن التدخلات الإيرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيسي في انقلاب ميليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وثمن الإرياني موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، داعيا إلى استمرار سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الإيراني السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، والعمل على إدراج ذراعها من الميليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.