بايدن يعلن عن اختياراته للمناصب الرئيسية في قطاع الصحة

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مصراوي Masrawy

‏وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، رسميًا ترشيح المدعي العام بولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا لمنصب وزير الصحة في إدارته الجديدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، لتقديم مرشحيه للمناصب الرئيسية بقطاع الصحة، إن خافيير باسيرا سيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى وزارة الصحة.

ورشح بايدن الدكتور أنتوني فوتشي كبير خبراء الأطباء المعدية في البلاد ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية كمستشار طبي للرئيس، واختار الدكتور فيفيك مورثي الذي عمل في إدارة أوباما كمرشح للجراحة العامة.

ورشح جيف زينتس، كمنسق للاستجابة لوباء كورونا ومستشارًا للرئيس، كما اختار ناتالي كيليان كمنسقة للاستجابة لوباء كورونا، واختار روشيل والينسكي كمديرة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

واختار مارسيلا سميث، كرئيسة لفريق العمل الخاص لوباء كورونا.