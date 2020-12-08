أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حصر عددي لنتائج فرز لجنة 122 دائرة السويس بإعادة النواب

Print
حصر عددي لنتائج فرز لجنة 122 دائرة السويس بإعادة النواب حصر عددي لنتائج فرز لجنة 122 دائرة السويس بإعادة النواب

مصراوي Masrawy

10:09 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 122 بمدرسة القناة الابتدائية بحي السويس من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

بلغ إجمالي عدد المصوتين 264 وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 236 صوتًا، الباطلة منها 28.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح حسن عيد على 154 صوتًا، تلاه المرشح جلال مازن بـ 124 صوتًا، والمرشح جمال عبيد بـ 98 صوتًا، والمرشح أحمد مراد بـ 96 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 465 ألفًا و843 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. ​​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية