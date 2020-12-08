حصر عددي| تقدم ضياء داوود في 4 لجان فرعية بإعادة النواب في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أسفرت نتائج فرز الأصوات في 4 لجان انتخابية بالدائرة الأولى في دمياط، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المرشح ضياء داوود، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

ووفق الحصر العددي تلا داوود في نتائج اللجان الأربع بنفس الدائرة مرشح حزب مستقبل وطن أيمن رخا، ويليه ياسر أبوهندية نقيب المحامين في المحافظة، والمطلوب 3 مرشحين فقط من المرشحين الأربعة في جولة الإعادة.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​