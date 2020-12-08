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"سي إن إن": بايدن سيرشح أمريكيًا من أصول أفريقية لمنصب وزير الدفاع

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"سي إن إن": بايدن سيرشح أمريكيًا من أصول أفريقية لمنصب وزير الدفاع "سي إن إن": بايدن سيرشح أمريكيًا من أصول أفريقية لمنصب وزير الدفاع

مصراوي Masrawy

10:05 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

قال مصدران مطلعان على ترشيحات الرئيس جو بايدن، لأعضاء إدارته الجديدة، إن بايدن قرر ترشيح القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن، لمنصب وزير الدفاع.

وذكرت "سي إن إن" ، نقلاً عن المصدران، أنه حال موافقة الكونجرس الأمريكي على ترشيح بايدن لأوستن، سيصبح أول شخصًا من أصحاب البشرة السوداء يتولى وزارة الدفاع الأمريكية في تاريخ البلاد.

وقال مصدر، إن بايدن تواصل مع اوستن الأسبوع الماضي، لعرض المنصب عليه، ومن المحتمل الإعلان الرسمي عنه اليوم الثلاثاء.

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