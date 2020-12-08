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نشرة الحوادث.. قرار بقضية "أحمد حسن وزينب" ومرتضى منصور يطعن على حل مجلسه

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نشرة الحوادث.. قرار بقضية "أحمد حسن وزينب" ومرتضى منصور يطعن على حل مجلسه نشرة الحوادث.. قرار بقضية "أحمد حسن وزينب" ومرتضى منصور يطعن على حل مجلسه

مصراوي Masrawy

09:59 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إحالة قضية "أحمد حسن وزينب" لنيابة الشئون المالية والتجارية

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة بالبساتين أحالت قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب.

النائب العام يفتتح ورشة عمل لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

افتتح النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بوصفه رئيسًا لجمعية النواب العموم الأفارقة ورشةَ عمل لأعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية.

يطعن على قرار حل مجلس إدارة

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

5 يناير.. الحكم على محسن السكري بقضية "غسل الأموال"

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال لجلسة 5 يناير المقبل.

لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور بالقليوبية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور؛ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خوفا من فضح علاقته مع فتاة قريبة المجني عليه.

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