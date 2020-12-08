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مصراوي Masrawy

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا يلزم بتأمين لقاحات كورونا للمواطنين الأمريكيين أولاً، حسبما ذكرت العربية.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلت مساء أمس الاثنين، عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، قولهم إن الرئيس ترامب، يهدف لإعادة التأكيد على أن "الأولوية لأمريكا" فيما يتعلق بتوزيع اللقاح أيضًا.

وجاء توقيع ترامب للأمر التنفيذي قبل أيام من اجتماع إدارة الغذاء والدواء يوم الخميس القادم بشأن طلب شركتي فايزر وبايونتك للحصول على تصريح طارئ لاستخدام لقاح فيروس كورونا.