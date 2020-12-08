الكهرباء توقع عقد إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب_ محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة ( جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف) ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المكون من سيمنز ألمانيا وسيمنز مصر وحسن علام للإنشاءات.

ويهدف المشروع- بحسب الوزير- إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات.

كما يهدف ايضا لمراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان)، وكذلك عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها بالإضافة لمراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة.

وقال وزارة الكهرباء فى بيان لها، إن المشروع يتضمن إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA، وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .

وأشارت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ نحو 840 مليون جنيه ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .

ومن المرتقب أن يتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح بمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.