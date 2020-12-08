حصر عددي لنتائج فرز أصوات دائرة "تلا الشهداء" بإعادة النواب في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

انتهت اللجنة الفرعية في قرية بمم التابعة لدائرة "تلا الشهداء" في محافظة المنوفية من فرز أصوات ناخبي جولة إعادة مجلس النواب 2020.

وأوضح الحصر العددي حصول كريم السادات "مستقبل وطن" على 215 صوتًا، يليه إبراهيم خليف بـ 107 أصوات، بينما حصل عبدالحفيظ نصير المرشح المستقل على 219 صوتًا، وعلاء جعفر على 107 أصوات.

كما انتهت اللجنة الفرعية في قرية ميت ابوالكوم، وحصل المرشح كريم السادات على 1250 صوتًا، فيما حصل عبدالحفيظ نصير على 851 صوتًا، وحصل علاء جعفر على 335 صوتًا، وإبراهيم خليف على 97 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​