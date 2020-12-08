أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حصر عددي لنتائج فرز أصوات دائرة "تلا الشهداء" بإعادة النواب في المنوفية

Print
حصر عددي لنتائج فرز أصوات دائرة "تلا الشهداء" بإعادة النواب في المنوفية حصر عددي لنتائج فرز أصوات دائرة "تلا الشهداء" بإعادة النواب في المنوفية

مصراوي Masrawy

09:52 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

انتهت اللجنة الفرعية في قرية بمم التابعة لدائرة "تلا الشهداء" في محافظة المنوفية من فرز أصوات ناخبي جولة إعادة مجلس النواب 2020.

وأوضح الحصر العددي حصول كريم السادات "مستقبل وطن" على 215 صوتًا، يليه إبراهيم خليف بـ 107 أصوات، بينما حصل عبدالحفيظ نصير المرشح المستقل على 219 صوتًا، وعلاء جعفر على 107 أصوات.

كما انتهت اللجنة الفرعية في قرية ميت ابوالكوم، وحصل المرشح كريم السادات على 1250 صوتًا، فيما حصل عبدالحفيظ نصير على 851 صوتًا، وحصل علاء جعفر على 335 صوتًا، وإبراهيم خليف على 97 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية