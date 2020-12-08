حصر عددي| تقدم عبدالعليم داود في 6 لجان فرعية بإعادة النواب في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أسفرت نتائج فرز الأصوات في 6 لجان انتخابية بالدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المرشح الوفدي محمد عبدالعليم داود، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

ويلي داود في نتائج اللجان الست بنفس الدائرة مرشح حزب مستقبل وطن المهندس عادل محمد النجار، ويليه اللواء صلاح المعداوي، والمطلوب 3 مرشحين فقط من المرشحين الستة في جولة الإعادة.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​