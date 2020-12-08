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بالصور.. فرز أصوات جولة إعادة النواب في كفرالشيخ

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بالصور.. فرز أصوات جولة إعادة النواب في كفرالشيخ بالصور.. فرز أصوات جولة إعادة النواب في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

بدأت أعمال فرز أصوات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 في كفرالشيخ، عقب انتهاء عملية التصوير وغلق اللجان في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المستشار أسامة السيد شعت رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عملية الفرز تجرى في مقر كل لجنة انتخابية بمكانها بمعرفة رئيسها وأعضائها.

وقال شعت إنه عقب عملية الفرز يجرى تسليم أوراق التصويت التي جرى فرزها، إلى اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية، تمهيدًا لإرسال ما تسفر عنه أعمال الفرز إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إعلان النتيجة كاملة.

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