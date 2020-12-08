أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بالعراق عقب احتجاجات عنيفة

Print
فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بالعراق عقب احتجاجات عنيفة فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بالعراق عقب احتجاجات عنيفة

مصراوي Masrawy

09:30 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

أعلنت العراقية، مساء الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بكردستان العراق عقب احتجاجات شعبية عنيفة.

وذكرت الحكومة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء الثلاثاء أن فرض حظر تجوال يسري بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان، بسبب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها تلك المدن.

وبحسب شهود عيان، فأن المظاهرات الاحتجاجية الشعبية تجددت اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة للمطالبة بصرف الرواتب في محافظة السليمانية في أقليم كردستان العراق.

وذكر الشهود أن المظاهرات الأحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال والتركية رافقها أعمال عنف ومصادمات وحرق مباني حزبية وحكومة للأحزاب الكردية ودائرة المرور حيث تصاعدت سحب الدخان.

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم الى مقتل متظاهر ليرتفع أجمالي عدد قتلى المظاهرات في محافظة السليمانية خلال اليوم وأمس إلى أربعة قتلى و20 مصابًا حالة اثنين منهم خطرة.

ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة باقرانهم في محافظات وسط وجنوبي البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

شبكة عيون الإخبارية