كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد

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حضرها 300 طالب وعقدت بعنوان "استخدام المتصفح الآمن"

قامت وحدة التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالافلاج بعمل ورشة تدريبية لأبنائها الطلاب بعنوان: "استخدام المتصفح الآمن Respondus LockDown Browser للطلاب" وذلك استعدادًا للاختبارات النهائية والتي ستُقام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التي حضرها 300 طالب من طلاب كليات الجامعة وقدمها الدكتور عابد الغولي إلى تعريف المتصفح الآمن وأهميته في إجراء الاختبارات عن بعد. وكذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل المتصفح الآمن، وطريقة تثبيت المتصفح الآمن، ثم تم بعد ذلك الإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.