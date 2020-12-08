انتهاء انتخابات جولة إعادة النواب بشمال سيناء.. وبدء مرحلة الفرز

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، دون ورود أية مشكلات لغرفة العمليات الرئيسية.

شهدت الانتخابات اليوم في شمال سيناء ارتفاع ملحوظ في عملية التصويت، التي جرت على مستوى دائرتين انتخابيتين بالمحافظة، في جولة الإعادة، بين 4 مرشحين.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية، مقيد بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا. كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين.