أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انتهاء انتخابات جولة إعادة النواب بشمال سيناء.. وبدء مرحلة الفرز

Print
انتهاء انتخابات جولة إعادة النواب بشمال سيناء.. وبدء مرحلة الفرز انتهاء انتخابات جولة إعادة النواب بشمال سيناء.. وبدء مرحلة الفرز

مصراوي Masrawy

09:16 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، دون ورود أية مشكلات لغرفة العمليات الرئيسية.

شهدت الانتخابات اليوم في شمال سيناء ارتفاع ملحوظ في عملية التصويت، التي جرت على مستوى دائرتين انتخابيتين بالمحافظة، في جولة الإعادة، بين 4 مرشحين.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية، مقيد بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا. كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية