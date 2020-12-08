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بوتين يوقع قوانين تعطي الدستور الروسي الأسبقية على القانون الدولي

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بوتين يوقع قوانين تعطي الدستور الروسي الأسبقية على القانون الدولي بوتين يوقع قوانين تعطي الدستور الروسي الأسبقية على القانون الدولي

مصراوي Masrawy

09:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، مجموعة من القوانين ترسخ أولوية تطبيق الدستور الروسي على الاتفاقيات الدولية وقرارات الكيانات الدولية، وأنه تم إدخال التعديلات في العديد من المواد و115 قانونًا روسيًا ، وذلك وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقال أندري كليشاس، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان)، في وقت سابق إن الدستور الروسي يحظر الآن تنفيذ القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية على أساس المعاهدات الدولية والتي تتعارض مع الدستور الروسي.

وأكد كليشاس بشكل منفصل أن روسيا تلتزم باستمرار بالمعاهدات الدولية المُصدق عليها وتؤيد الالتزام بالقانون الدولي مع ذلك، في الحالات التي تكتسب فيها أحكام القانون الدولي معاني جديدة تختلف عن تلك الموجودة في لحظة التصديق نتيجة لتفسيرات مختلفة، وتتعارض هذه التفسيرات مع الدستور الروسي، فسيتم تنفيذ هذه القرارات بما يتماشى مع النظام القانوني الروسي.

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