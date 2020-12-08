‏بايدن: مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن 100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، لتقيدم مشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، إن أول 100 يومًا من ولايته تتطلب ارتداء الكمامات، وناشد الأمريكيين المساعدة وارتداء الكمامة لمئة يوم.

وأكد أن بلاده لن تتخلص بسهولة من وباء كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات.

‏وقال إن على الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أمريكا، مشيرًا إلى أن ‏حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بكورونا مجرد بداية.

وأشار إلى أن ‏فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال مئة يوم، مؤكدًا أنه يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم.