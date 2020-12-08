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"الشؤون البلدية" توجِّه بالعمل بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء

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بعدما لم تكن هناك معايير محددة لها

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع.

وتضمَّن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاءً ساترًا بطول (190) سنتيمترًا، وعرض (80) سنتيمترًا. ويتكون من هيكل معدني مغطَّى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدًا على الكفن؛ حتى لا يُظهر الجنازة.

ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة، ويوفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للماء، وسهل التنظيف، ومقاوم للبهتان، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة.

ويشمل مقبضًا معدنيًّا على النعش بمقاس (4سم* 6سم)، فضلاً عن مقبض قماشي لسهولة حمل الجنازة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجّهت مؤخرًا إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء؛ لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع. ويأتي هذا التعميم لأنه لم تكن هناك معايير محددة للغطاء الساتر لجنائز النساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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