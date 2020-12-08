"فوكس نيوز".. المرشد الأعلى الإيراني بدأ بنقل سلطاته لنجله

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قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (81 عاماً) بدأ بنقل سلطاته الى نجله مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته، في وقت تمر فيه البلاد بأزمات متعددة وصعوبات اقتصادية.

ونقلت عن مصادر إلى أن مجتبى (51 عاماً) نجل المرشد الأعلى لا يختلف كثيراً عن والده حيث يصفه بعض المقرّبين منه بأنه أكثر تشدّداً من والده ويشرف على عدة دوائر أمنية واستخباراتية في إيران.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات القادمة من إيران مازالت غير دقيقة بشكل كبير حول الحالة الصحية لخامنئي؛ إلا أن المقرّبين من دائرته يلمحون إلى أن حالته الصحية في خطر، وأنه قام ببعض الإجراءات لنقل سلطاته إلى نجله.

ويصنف مجتبى؛ الابن الثاني لخامنئي، بأنه شخصية متشددة وله علاقات وثيقة بشكل خاص مع الحرس الثوري الإيراني، كما أنه له دور خفي في ميزانية البلاد.

وتابع التقرير أن القوانين في اختيار المرشد الأعلى تنص على أن يكون المرشح شخصية دينية ووصل إلى منصب ديني رفيع إلا أن خامنئي يرغب في توريث نجل المنصب.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في نوفمبر 2019 عقوبات على مجتبى خامنئي؛ بتهمة دعم الإرهاب، وذلك تزامناً مع الذكرى الأربعين للهجوم على السفارة الأميركية في طهران.