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وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

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وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة.

وتقول : إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38.775.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 600 إصابة، بعد أن تجاوز حاجز الـ600 إصابة لليوم الثاني على التوالي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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