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الجنرال المتقاعد "لويد أوستن" أول وزير أسمر للدفاع الأمريكية

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الجنرال المتقاعد "لويد أوستن" أول وزير أسمر للدفاع الأمريكية الجنرال المتقاعد "لويد أوستن" أول وزير أسمر للدفاع الأمريكية
حسب صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن 3 مصادر

الجنرال المتقاعد

ذكرت صحيفة بوليتيكو، يوم الاثنين، نقلًا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرًا للدفاع؛ ليصبح أول أسمر يشغل هذا المنصب.

وحسب المصادر؛ فإن بايدن كان يدرس اختيار ميشيل فلورنوي لهذا المنصب، وكان من المعتقد أن تكون مرشحة هيلاري كلينتون لقيادة البنتاغون في حال فازت كلينتون في انتخابات 2016؛ لكن اختار بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستين بعد ضغط متزايد لاختيار مرشح من ذوي الأصول الإفريقية.

وقالت مصادر لـ"بوليتيكو": إن جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأسبق، كان أيضًا من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع.

وأكد النائب الديمقراطي بيني تومبسون، القريب من بايدن في حديث لـ"بوليتيكو"، أن "الكثيرين ينتظرون بفارغ الصبر أن يروا كيف ستكون الجديدة بعد إتمام تشكيلها؛ ولكن من اللافت أيضًا أن أعداد الأمريكيين من الأصول الإفريقية يجب أن تكون أكبر مما هي الآن".

من جهة أخرى، أشار معارضو اختيار أوستين إلى أنه لم يكمل فترة الـ7 سنوات خارج الخدمة العسكرية الضرورية لتولي منصب وزير الدفاع، وأنه سيحتاج إلى إذن خاص من الكونجرس ليكون وزيرًا.

يُذكر أن لويد أوستين (67 عامًا) هو عسكري متقاعد برتبة جنرال أربع نجوم، وكان قائدًا للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة بين 2013 و2016، وأول رجل أسمر في هذا المنصب؛ حيث كان يشرف على الخطط لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وقبل ذلك كان أوستين قائد القوات الأمريكية في العراق في 2010- 2011، وأشرَفَ على الانتقال من عملية "حرية العراق" القتالية إلى عملية "الفجر الجديد"، التي كانت تركز على تدريب القوات الأمنية العراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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