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110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

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110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار 110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، ويُنتظر أن يرتفع العدد إلى أكثر من نص مليون، في حال لم تحصل صناعة المطاعم على دعم حكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير أمريكية أن الأرقام الرسمية التي جمعتها جمعية المطاعم الوطنية، تشير إلى أن قطاع المطاعم في الولايات المتحدة قد تنهار في الفترة المقبلة؛ حيث إن عدد المطاعم المحلية والعالمية التي تخرج من السوق في تزايد مستمر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط كبير في المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 500 ألف مطعم في جميع أنحاء البلاد في حالة انهيار اقتصادي، وقد تغلق أبوابها بشكل دائم في حال لم يتم دعم هذا القطاع بشكل عاجل.

ويعلق أصحاب المطاعم آمالهم على قانون المطاعم الجديد الذي سيؤسس صندوقًا بقيمة 120 مليار دولار للمساعدة وتقديم الدعم، بالإضافة إلى بعض أشكال المساعدات الحكومية؛ إلا أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة في الوقت الذي يخشى فيه آخرون من أن تفشل مساعي تأسيس الصندوق؛ وهو ما يعني انهيار هذا القطاع الهام بشكل كبير للغاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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