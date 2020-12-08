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عمرو أديب بعد عرض المشروعات بأسوان الجديدة: سؤال لضميرك أنت مصدق اللي بيحصل واللي أنت شايفه بعينك؟

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