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"كورونا" يصيب 573 جزائريًّا و329 تونسيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية

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"كورونا" يصيب 573 جزائريًّا و329 تونسيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية "كورونا" يصيب 573 جزائريًّا و329 تونسيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية
سجَّلت 415 إصابة جديدة بالفيروس و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين تسجيل 415 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، إضافة إلى 19 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 118847 حالة، من ضمنهم 103703 حالات تم شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

وسجّلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة.

وقالت "الصحة التونسية" أمس الاثنين إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و596 حالة.

وسجّلت الجزائر 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 88825 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجَّلت أيضًا 11 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 2527 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 57648 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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